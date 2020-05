Fotowandelzoektocht loopt deze keer door Passendale Erik De Block

28 mei 2020

10u24 0 Zonnebeke De dienst voor Toerisme Zonnebeke lanceert de derde editie van de fotowandelzoektocht. Deze keer trekt die voor voor het eerst door Passendale.

Het concept is gelijk aan de vorige edities. Foto’s met pijlen wijzen je de weg langs een parcours van drie kilometer door het pittoreske dorp. De zoektocht laat de deelnemers op een leuke manier het kaasdorp ontdekken. Start en einde liggen aan het oud-gemeentehuis. Er zijn 36 foto's die in de juiste volgorde moeten geplaatst worden.

Aan de wedstrijd is ook een online prijsvraag verbonden. Een ludiek filmpje op de website van de dienst voor Toerisme, waarin drie vrouwen een partijtje minigolf spelen aan De Oude Kaasmakerij, helpt de deelnemers op de goede weg om de extra vragen te beantwoorden. Deelnemers moeten raden wie dit onderonsje won en wat de som is van het totaal aantal behaalde (straf)punten door de spelers.

Formulieren liggen bij de dienst voor Toerisme in het kasteeldomein van Zonnebeke. Omdat de horeca nog gesloten is, staat er op de marktpleinen in elke deelgemeente een blokpaal met deelnameformulieren. Ze zijn gratis beschikbaar. Bij afgifte van de antwoordstrook wordt een bijdrage van één euro gevraagd. Voor de top tien zijn Zonnebonnen en geschenkmanden met streekproducten te winnen. De hoofdprijs is een Zonnebon van 120 euro. De fotowandelzoektocht loopt tot en met 20 september.