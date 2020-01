Fotokopieën voor verenigingen worden iets duurder,

jeugdverenigingen krijgen duizend gratis kopieën Erik De Block

21 januari 2020

12u47 0 Zonnebeke Verenigingen zullen de gemeente voortaan iets meer moeten betalen voor fotokopieën. Zo is de prijs van een zwart-wit kopie A4 aangepast van drie naar vijf cent per kopie.

“Voor erkende verenigingen werden vorig jaar bijna 22.000 kopieën genomen”, weet schepen Koen Meersseman (#Team 8980). “De prijzen werden met de vrije markt vergeleken en aangepast. Jeugdverenigingen krijgen duizend gratis kopieën. Wat uiteraard mooi meegenomen is voor organisaties met een grote meerwaarde, maar met een beperkt budget. Hiermee gaan we in op een vraag van de jeugdraad. De onduidelijkheden in het reglement werden weggewerkt. We zijn blij deze dienst te kunnen blijven aanbieden aan onze verenigingen.”

Oppositiepartij N-VA betreurt de prijsstijging. “De meerderheid verhoogt de belastingen niet ,maar alles wordt wel duurder”, reageert fractieleider Koen Descheemaeker. “Na de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking nu dus ook de prijs voor fotokopieën.”