Financieel directeur (63) gaat op pensioen: “Heeft niks te maken met het ontslag van de algemeen directeur” Gemeente schrijft vacature uit voor twee topfuncties Erik De Block

25 november 2019

19u30 0 Zonnebeke Naast een nieuwe algemeen directeur moeten de gemeente en het OCMW ook op zoek naar een nieuwe financieel directeur. Gerard Straetemans (63) liet maandag weten dat hij vanaf januari op pensioen gaat. Algemeen directeur Sigurd Verstraete gaat eind januari weg. Hij is momenteel in ziekteverlof. “Het ene vertrek heeft niks te maken met het andere”, aldus burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980).

“Gerard Straetemans had me eerder als eens gezegd dat hij vervroegd op pensioen zou gaan. Ik ben dus eigenlijk niet verrast. Onze financieel directeur kreeg de bevestiging dat hij vanaf januari op pensioen kan gaan. Dat is zijn keuze.” De drie oppositiepartijen InSamenSpraak, N-VA en Lijst Passendale kunnen het vertrek van twee topambtenaren politiek ‘uitspelen’. De burgemeester ligt er evenwel niet wakker van. “Pensioen is pensioen”, reageert hij. “Op pensioen gaan is de normale gang van het leven.”

Gerard Straetemans uit Roeselare legde tijdens de gemeenteraad in april 2015 de eed af. Hij is jurist en volgde ook een opleiding notariaat. Straetemans volgde Luc Delancker op. Er waren toen drie kandidaten die slaagden voor het schriftelijk examen, maar Gerard Straetemans was de enige die slaagde voor het mondelinge examen dat door een externe jury afgenomen werd. Het grootste deel van zijn loopbaan werkte hij op zelfstandige basis voor bedrijven in moeilijkheden.

Werfreserve

Nadat algemeen directeur Sigurd Verstraete vorige maand zijn ontslag gaf aan de gemeente Zonnebeke, moet men dus op zoek naar een vervanger. Vorig jaar was er al een examen en toen slaagden vijf kandidaten voor het schriftelijk examen. Voor het mondeling examen slaagde alleen Isabelle Cuypers, toen juriste bij de gemeente Middelkerke. Sigurd Verstraete diende toen ook zijn kandidatuur in, maar moest niet deelnemen aan het examen. Deze vrijstelling kreeg hij op wettelijke basis, omdat hij een afvloeiende secretaris uit een andere gemeente was.

Isabelle Cuypers staat als enige op de werfreserve. “We hebben haar gecontacteerd, maar ze komt niet”, zegt burgemeester Dirk Sioen. “Ze werkt niet langer voor de gemeente Middelkerke en heeft een andere job. We moeten dus twee nieuwe vacatures uitschrijven.”

“Het zal niet gemakkelijk zijn om die twee functies opnieuw in te vullen. Bo Vandenberghe is momenteel waarnemend algemeen directeur en doet dat schitterend. Ze toont zich een waardige vervangster. Wanneer de financieel directeur op pensioen is, rekenen we op het personeel van de financiële dienst. Er zitten daar ook bekwame mensen. Als we tegen het zomerverlof volgend jaar een nieuwe algemeen directeur en een nieuwe financieel directeur zullen hebben, gaan we dik gelukt zijn.”