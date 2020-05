Fietser gewond na botsing met auto VHS

20 mei 2020

16u28 1

Aan de afrit van de A19, in de Wervikstraat in Beselare, gebeurde woensdag iets voor 14 uur een ongeval tussen een auto en een fietser. Die laatste kreeg een flinke tik. Aanvankelijk werd gevreesd dat de man er erg aan toe was maar dat bleek gelukkig niet het geval. Hij bleef de hele tijd bij bewustzijn en werd voor verzorging naar het AZ Delta in Menen overgebracht. De automobilist kwam er met de schrik vanaf.