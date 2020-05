Fietser (42) gewond na botsing tegen tractor VHS

18 mei 2020

18u23 0 Zonnebeke Op de grens van Passendale en Oostnieuwkerke gebeurde maandag rond 13 uur een ongeval waarbij een fietser gewond raakte.

Een tractor met aanhangwagen reed op de Grote Roeselarestraat in de richting van Oostnieuwkerke. De bestuurder, een jongeman van 17 (met geldig rijbewijs) uit Beernem, sloeg links de doodlopende Bruggestraat in. De tiener merkte echter niet dat uit de andere richting fietser Gianni E. (42) uit Staden gereden. Het kwam tot een botsing. De bestuurder van de tweewieler kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend. De man was de hele tijd bij bewustzijn en werd naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht. De bestuurder van de tractor kwam er met de schrik vanaf.