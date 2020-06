Extra wegmarkering maakt twee kruispunten veiliger Erik De Block

19 juni 2020

15u14 0 Zonnebeke De gemeente Zonnebeke maakt twee gevaarlijke kruispunten in Beselare en Passendale verkeersveiliger.

“Het gaat om het kruispunt van de Reutelhoekstraat met de Oude Kortrijkstraat aan café de Reutel in Beselare en het kruispunt van de Bornstraat met de ’s Graventafelstraat in Passendale”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980). “In Beselare geldt voorrang van rechts, in Passendale is het verplicht te stoppen. Het gaat om twee kruispunten waar al meerdere ongevallen gebeurden. Hopelijk gaan deze wegmarkeringen bijdragen tot een verhoogde verkeersveiligheid. We focussen ook sterk op de schoolomgevingen. Zo werden extra wegmarkeringen aangebracht en tijdens de zomervakantie volgen aanvullende verkeersborden. In overleg met de scholen plannen we nog nieuwe initiatieven.”