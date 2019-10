Extra gemeenteraad zaterdag met open deuren Erik De Block

14u09 0 Zonnebeke De voltallige oppositie van InSamenSpraak-N-VA-Lijst Passendale roept in Zonnebeke een bijzondere gemeenteraad samen. De ontslagbrief van algemeen directeur Sigurd Verstraete wijst volgens hen op een complete malaise binnen het schepencollege.

“We roepen een bijzondere gemeenteraad samen op zaterdag 2 november om 10 uur waarbij we de ontslagnemend algemeen directeur vragen om de malaise precies in kaart te brengen zodat we de juiste maatregelen kunnen nemen om dit malfunctioneren van het schepencollege bij te sturen”, aldus Koen Descheemaeker (N-VA) eerder in HLN.

Op de dagorde ondertekend door gemeenteraadsvoorzitter Tijs D’Alleine (#Team 8980) staat dat het enige agendapunt met open deuren zal worden behandeld. Vermits het gaat om personen, had dat evengoed achter gesloten kunnen zijn. Het is nu afwachten of er van de meerderheid #Team 8980 voldoende raadsleden zullen aanwezig zijn om geldig te kunnen vergaderen.

De drie oppositiepartijen zijn samen goed voor negen van de drieëntwintig gemeenteraadsleden. Om een extra gemeenteraad samen te roepen is er één derde van de gemeenteraad nodig. In het geval van Zonnebeke gaat het dus om acht raadsleden en halen de drie oppositiepartijen dus dat aantal.