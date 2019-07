Elf cafés lanceren pronostiek voor de Tour Erik De Block

02 juli 2019

15u20 0 Zonnebeke Ter ere van de start van de Tour de France zaterdag in Brussel organiseren elf cafés uit de regio samen een pronostiek. Deelnemen kost vijf euro voor tien renners en drie invallers. De deelnemingsformulieren moeten tegen zaterdagmiddag in de cafés worden ingediend.

De deelnemende cafés zijn Sport o bello in Moorslede, Sint-Joris en Madrid in Passendale, Sint-Elooi in Zarren, ’t Voske in Staden, Ralley in Ieper, ’t Rooneplezier in Woumen , Eleven in Langemark, Spoorlijn 64 in Zonnebeke, ’t Hoekske in Geluveld en ’t Vervolg in Elverdinge.

Het hoofdlokaal is café-feestzaal Spoorlijn 64 in de Langemarkstraat in Zonnebeke. “Het gaat om een organisatie van Hans Vandoorne”, zegt uitbater Kristof Foulon. “We organiseren zo’n pronostiek ter gelegenheid van de Tour de France al jaren. Er komen elk jaar deelnemende cafés bij. Reken maar dat we zes- tot zevenhonderd deelnemers halen. Zo’n pronostiek wekt ambiance op onder de klanten. Iedere rit is er vijftig euro te verdienen. De rest van het geld wordt procentueel verdeeld op het einde. Er zijn 25 prijzen. Het eindklassement van de Tour telt niet mee. Wel de top tien per rit.”

De uitslag van elke rit komt telkens op www.spoorlijn64.be.