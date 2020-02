Electrabel dient nieuwe aanvraag in voor twee windmolens, maar actiecomité laat weer van zich horen: “Niks tegen groene energie, maar niet op deze plaats” Erik De Block

06 februari 2020

14u24 0 Zonnebeke Electrabel heeft hij de gemeente Zonnebeke een nieuwe aanvraag ingediend voor de bouw van twee windturbines op grond van Jonckvansteen in de Westrozebekestraat in Passendale. Maar net als bij de vorige aanvraag is er opnieuw fel profest. Actiecomité Frontwind 2017 organiseert volgende week donderdag een infovergadering.

In juli 2017 diende Electrabel al eens een aanvraag in voor de bouw van twee windturbines op de site van Jonckvansteen, een spinnerij die gespecialiseerd is in de productie van synthetische weefsels, voornamelijk voor de tapijtmarkt. Er werden 560 bezwaarschriften ingediend en de gemeente Zonnebeke gaf daarom negatief advies. De nieuwe aanvraag blijkt slechts in geringe mate af te wijken van de vorige. Niet vreemd dan ook dat actiecomité Frontwind 2017 weer van zich laat horen.

Bezwaren

De voornaamste bezwaren zijn de slagschaduw en lawaaihinder. De turbines zouden ook op minder dan een kilometer van twee dorpskernen komen te staan, want de site ligt tegen de grens met Westrozebeke. Bij de vorige aanvraag kwam er dan ook massaal protest uit beide dorpen. “Studies tonen aan dat gezondheidsproblemen te wijten aan turbines ver dragen”, zegt Bert Degrauwe van het actiecomité. “Bovendien zullen onze huizen in waarde dalen.”

In beroep

De deputatie in Brugge weigerde de vergunning in 2017 omdat de voorgestelde locatie onaanvaardbaar was. Electrabel ging in beroep en één windmolen werd door toenmalig minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) goedgekeurd. Tegen deze goedkeuring loopt nog een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Als actiecomité zijn we ervan overtuigd dat deze niet-politieke instelling de goedkeuring van de turbine zal vernietigen”, meent Kris Reynaert. “We zijn uiteraard niet tegen groene energie, maar de hoogste heuvelrug van West-Vlaanderen is niet de meest geschikte locatie voor deze molens. Passendale-Westrozebeke is de uitloper van de Kemmelberg en domineert het landschap.”

Infoavond

In het parochiaal centrum De Craeye in de Kraaiveldstraat in Passendale vindt op donderdag 13 februari om 20 uur een infoavond plaats. Het actiecomité laat er een geluidsspecialist aan het woord, geeft een overzicht van de waardevermindering van de eigendommen en geeft ook een beeld van de gezondheidsproblemen die turbines veroorzaken. Ook komen getuigen vertellen over de hinder die ze in hun woonomgeving ondervinden. Het openbaar onderzoek loopt tot en met donderdag 20 februari. Tijdens de infoavond zul je ook bezwaarschriften kunnen indienen.