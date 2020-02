Een jaar geleden begon Jente met vertaalbureau Corona Translations: “Een gemakkelijke naam om uit te spreken” Erik De Block Valentijn Dumoulein

27 februari 2020

19u15 2 Zonnebeke Een jaar geleden begon Jente Nuitten (24) als zelfstandig vertaler. Op zoek naar een goed klinkende naam koos hij voor Corona Translations. “Ik heb even zitten zoeken en vond Corona iets dat gemakkelijk uit te spreken is en het verwijst ook naar de astronomie”, vertelt Jente. “Op café krijg ik nu wel grapjes te verduren van mijn vrienden. Anderzijds onthouden mensen nu de naam van mijn vertaalbureau.”

“Ik hoop dat het voor mij niet negatief uitdraait, maar dat zal wel niet. Ik vertaal vanuit het Spaans en Engels en dat is ook een reden waarom ik koos voor Corona Translations. Corona heeft ook iets te maken met astronomie. De corona is de hete atmosfeer rondom de zon en andere sterren die zich uitstrekt over miljoenen kilometers. Astronomie is een van mijn vakgebieden”, vertelt Jente Nuitten.

Onlangs verhuisde Jente van Beselare naar Emelgem. “Nu hoop ik door dat coronavirus natuurlijk op meer naambekendheid voor mijn vertaalbureau”, klinkt het. “In januari is het wel kalm geweest. Ik informeerde bij een paar collega’s en dat was bij hen ook het geval. Januari is voor veel bedrijven de opstart en dan is het normaal dat het vorige maand kalm was.”

Tussen het vertalen door volgt Jente Nuitten natuurlijk ook het wereldnieuws over het coronavirus. “Er is genoeg over te horen en te zien”, zegt hij. “Al volg ik het wel niet op de voet.”