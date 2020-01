Eén jaar cel voor grootschalige fraude met sociale bijdragen Mathias Mariën

15 januari 2020

18u22 0 Zonnebeke Een 48-jarige man uit Zonnebeke is veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel voor grootschalige fraude. Curd C. sjoemelde met vennootschappen en ontweek op die manier meer dan een half miljoen euro aan sociale bijdragen.

De bal ging begin september 2015 aan het rollen, toen de RSZ een controle uitvoerde op een werf in Kortrijk. De firma van Curd C. (48) uit Zonnebeke was er elektriciteitswerken aan het uitvoeren. “Twee werknemers bleken in het zwart te werken, maar vreemd was dat ook de beklaagde ingeschreven stond als werknemer”, stelde de arbeidsauditeur in de Brugse rechtbank. “Bovendien werkte zijn firma in onderaanneming voor een ander bedrijf, waar hij zelf vreemd genoeg ook zaakvoerder van was.” De inspectie voerde een diepgaand onderzoek en had een analyse van liefst 83 pagina’s nodig om de praktijken van Curd C. uit te leggen. De man zou al 8 jaar lang aan het sjoemelen zijn geweest. “Hij liet zichzelf inschrijven als werknemer, terwijl hij in werkelijkheid zaakvoerder was. De beklaagde wilde zo naar eigen zeggen sociale voordelen genieten. Bovendien zette hij een constructie van vennootschappen op. Enkele stromannen liet hij op papier aan het hoofd staan van een managementvennootschap, die de inkomsten inde van zijn exploitatievennootschappen. Die laatste liet hij keer op keer failliet gaan. De RSZ-bijdragen bleven onbetaald.” Curd C. zou de voorbije jaren 567.000 euro aan sociale bijdragen ontweken hebben. Het arbeidsauditoraat vorderde de terugbetaling van dat bedrag, een effectieve celstraf van één jaar en een exploitatieverbod van een jaar. Uiteindelijk legde de rechtbank hem een voorwaardelijke celstraf van één jaar en een exploitatieverbod van één jaar op. Hij moet ook de ontweken sociale bijdragen terugbetalen.