Eén euro per leerling voor verkeersveiligheidsacties,

oppositie vindt dat veel te weinig en wil vijf euro Erik De Block

15 oktober 2019

15u08 1 Zonnebeke De gemeente Zonnebeke voorziet jaarlijks één euro per leerling voor verkeersveiligheidsacties maar de oppositie vindt dat veel te weinig. Het subsidiereglement zorgde maandagavond op de gemeenteraad voor nogal wat discussie. Groot-Zonnebeke telt vijf scholen. Samen goed voor zo’n 1.500 leerlingen.

“We voorzien jaarlijks een budget van 1.500 euro en dus 300 euro per school voor preventieve en sensibiliserende acties”, aldus schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980). “Daarvoor komen samenwerkingen met ouderverenigingen, de schoolraad of bijvoorbeeld ook een jeugdbeweging in aanmerking.”

“Die verkeersveiligheidsacties kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld de leerlingen op de juiste manier leren fietsen of de ouders aanmoedigen om te parkeren op de Beselareplaats in plaats van vlakbij de school. De acties moeten een innovatief, sensibiliserend en educatief karakter hebben. De projecten moeten twee maand voor aanvang gecommuniceerd te worden en zullen op de mobiliteitscommissie worden goedgekeurd.”

De oppositiepartijen InSamenSpraak en Lijst Passendale drongen aan om jaarlijks vijf euro per leerling te voorzien. “Eén euro is bijna niks”, aldus fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak). “Als signaal vanuit de gemeente vraag ik meer geld te voorzien.”

“Eén euro is pover”, zegt William Doom (Lijst Passendale). “Het gaat over kinderen. Proficiat met zo’n bedrag. Met 300 euro per school kan men weinig innovatiefs gaan doen.”

De meerderheid van #Team 8980 ging niet in op het voorstel van de oppositie.