Duivenmaatschappij De Frontduif verliest zijn voorzitter



Erik De Block

13 juli 2020

17u19 0 Zonnebeke In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is gewezen onderwijzer Frans Cardoen (85) uit Beselare overleden. Hij was voorzitter van duivenmaatschappij De Frontduif.

Frans Cardoen was tijdens zijn loopbaan onderwijzer in Zonnebeke en Beselare. Hij werd schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool in de Dadizelestraat in Beselare. Frans volgde toen zijn neef André Cardoen op.

Als duivenmelker volgde hij zijn vader op. Op zijn tiende hielp Frans al in de duivenhokken mee. Frans was de echtgenoot van Rosa Durnez en vader van Jan, Filiep, Lieven en Joke. De uitvaartplechtigheid vindt in beperkte kring plaats in de aula van het uitvaartcentrum Derveaux in Zonnebeke.