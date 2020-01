Drie ongevallen op zelfde moment aan wegversmallingen, burgemeester belooft extra maatregelen Vijf gewonden na frontale botsing op glad wegdek LSI

16 januari 2020

10u46

Bron: LSI 4 Zonnebeke Op de weg tussen Oostnieuwkerke en Passendale zijn donderdagochtend vijf inzittenden van een auto gewond geraakt bij een ongeval. Wat verderop gebeurden nog twee lichtere ongevallen. Door een mazoutspoor lag het wegdek er glad bij. De burgemeester kondigt extra maatregelen aan na meerdere ongevallen aan de wegversmallingen.

Rond 8 uur kwam een Renault Clio met vijf inzittenden uit de richting van Oostnieuwkerke. Uit de andere richting kwam een tankwagen van brandstoffenbedrijf Darvan uit Houthulst. Aan een wegversmalling botsten ze frontaal op elkaar. “Ik zag de chauffeur aarzelen, maar dan toch gas geven om nog voor mij de versmalling te kunnen passeren”, getuigt de chauffeur van de brandstoftankwagen. Twee inzittenden van de Renault raakten zwaargewond, drie anderen liepen lichtere verwondingen op. Vermoedelijk waren het arbeiders die samen op weg waren naar hun job.

Mazoutspoor

Wat verderop in de Grote Roeselarestraat gebeurden ongeveer gelijktijdig nog twee andere ongevallen. Aan een tweede wegversmalling botste een Opel Astra tegen een Audi Q3 van een man uit Houthem, die op weg was naar zijn werk in Roeselare. “De vrouw die uit de andere richting kwam, schatte mogelijk de situatie verkeerd in en dacht dat ze de wegversmalling nog kon passeren”, zegt de bestuurder van de Audi Q3. “Ik week nog uit om een frontale botsing te vermijden, maar we hebben elkaar toch geraakt. Spijtig voor mijn zes maanden oude Audi Q3, maar gelukkig raakte niemand gewond.”

Nog in dezelfde straat gebeurde ook nog een kop-staartbotsing, zonder gewonden. Op de koop toe lag de Grote Roeselarestraat er door een mazoutspoor glad bij. De brandweer kwam het wegdek reinigen, waardoor de Grote Roeselarestraat enkele uren afgesloten was.

Maatregelen

Sinds de aanleg van de drie wegversmallingen op de weg tussen Oostnieuwkerke en Passendale twee jaar geleden zijn al regelmatig ongevallen gebeurd. Begin november 2019 nog raakten een 90-jarige automobilist en zijn echtgenote gewond bij een frontale botsing. Burgemeester van Zonnebeke Dirk Sioen kondigt daarom extra maatregelen aan. “De wegversmallingen met alternerend verkeer kwamen er nochtans om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid te verhogen”, zucht hij. “We zullen onderzoeken of we aan de versmallingen een extra lichtpunt kunnen plaatsen. We zouden de wegversmallingen ook kunnen uitrusten met extra knipperlichten”, licht hij enkele denkpistes toe. “Maar uiteindelijk zullen automobilisten de situatie beter moeten leren inschatten en hun snelheid milderen.”