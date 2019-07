Drie nieuwe heksen in Beselare: Marytte, Marguerite en Mietje Erik De Block

16 juli 2019

17u36 0 Zonnebeke Het kleine Beselare maakt zich op voor de tweejaarlijkse Heksenstoet eind deze maand. In de drukke Wervikstraat staan aan de overkant van café De Geite drie nieuwe heksen. Een initiatief van tien vrienden die twee jaar geleden ter gelegenheid van de vorige editie van de folkloristische stoet met Marytte de Rosse ook al een nieuwe heks presenteerden.

Voor de drie nieuwe blikvangers in de dorpskom geldt het verhaal van ‘La Triade de Sorcière’, waarbij drie heksen werden veroordeeld. Ze werden gevangen genomen in Deûlémont, een kleine gemeente op ongeveer vijftien kilometer van Rijsel. Veel mensen uit onze regio trokken naar Deûlemont op bedevaart. Volksschrijver Edward Vermeulen (Warden Oom) deed een link ontstaan tussen Deûlémont en Beselare. Hij werd geboren op een boerderij in Beselare en had het in 1927 in zijn boek ‘Mietje Mandemakers & Cie’ over het bedevaartsoord over de grens.

“Twee heksen werden verbrand op 10 mei 1593 en de derde is enkele maanden later verbrand”, aldus Koen Meersseman.” De tovenaarskunst was van de grootmoeder overgegaan op de dochter en verder op de kleindochter, amper zeven jaar oud. De hekserij was dus een familietraditie. De drie stierven op de brandstapel. Het opmerkelijke verhaal van de Triade de Sorcière vertelt ons meer over de gruwelijke tijd van de heksenverbrandingen.”