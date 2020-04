Drie fietspaden kregen onderhoudsbeurt door gespecialiseerde firma Erik De Block

14 april 2020

15u09 0 Zonnebeke De gespecialiseerde firma Green Road uit Wichelen (Oost-Vlaanderen) gaf in opdracht van de gemeente Zonnebeke de fietspaden in de Langemarkstraat, Ieperstraat en in Beselare de Markizaatstraat een flinke onderhoudsbeurt.

“Voor het eerst werd in Zonnebeke gebruik gemaakt van een nieuwe techniek om de fietspaden mooi te onderhouden”, aldus burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980). “Het grootste deel van de wegen de fietspaden op ons grondgebied is in handen van het Vlaams Gewest. Al de rest zijn gemeentewegen. Green Road ontwikkelde een systeem met drie achtereenvolgende machines. De eerste machine gaat de graszoden, die over de betonplaten van het fietspad groeien, doorsnijden. Er worden ook enkele centimeters in de grasberm zelf meegenomen.”

“De tweede machine neemt deze afgesneden graszoden weg en verhakselt ze om ze daarna opnieuw te verdelen over de grasberm. De extra centimeters die worden weggenomen, zorgen ervoor dat er een geultje ontstaat naast het fietspad. Zo kan het water van op het fietspad aflopen in het geultje. Ten slotte worden door de derde machine alle restjes mooi weggeveegd zodat het fietspad proper achterblijft.”

Zonnebeke trok hiervoor vijfduizend euro uit. Eerder werd in de Geluwestaat in Beselare werd de bovenste laag van de grasberm verwijderd. Hierdoor kan het water bij regen makkelijker naar de gracht stromen. In de Moorsledestraat wordt er nog geveegd. Het is de bedoeling dat ook de fietspaden en grasbermen in deze twee straten op termijn grondig onder handen worden genomen.