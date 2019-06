Dorp herdenkt in 2021 Léonie Keingiaert de Gheluvelt, de eerste vrouwelijke burgemeester van België: “Ze was een weldoenster en een feministe” Erik De Block

12 juni 2019

13u48 30 Zonnebeke Het kleine Geluveld viert in 2021 een bijzondere verjaardag. Het zal dan honderd jaar geleden zijn dat Léonie Keingiaert de Gheluvelt benoemd werd tot burgemeester. Ze was daarmee de eerste vrouwelijke burgemeester van België. Het Comité Léonie werkt een cultureel en toeristisch jaar uit om dat te herdenken. “Ze was een bijzondere vrouw. Een weldoenster en een feministe avant la lettre. We willen de gewezen burgemeester postuum huldigen”, zegt voorzitster Aleidis Durnez.

Léonie Keingiaert de Gheluvelt werd op 3 augustus 1885 geboren in Leuven. Op 7 september 1921 werd ze benoemd tot burgemeester. Vijf weken later werd ze in Geluveld officieel ingehuldigd. De liberale burgemeester kwam regelmatig in aanvaring met de plaatselijke pastoor over de heropbouw van de kerk. “Ze bleef ongehuwd en woonde in het kasteel waar nu Koen Deprez woont”, weet voorzitster Aleidis Durnez van het Comité Léonie. “Daarnaast verbleef ze ook vaak op haar buitenverblijf in Monte Carlo.”

Twee legislaturen

Ze droeg de burgemeesterssjerp van 1921 tot 1927 en van 1932 tot 1939. Tussendoor zat ze in de oppositie. Haar wapenschild kleurt blauw en geel. Dat zijn nu de clubkleuren van derdeprovincialer Blue Star Geluveld. “Waar nu het voetbalterrein in de Kasteelstraat ligt, stond vroeger - onder impuls van Léonie - een steenbakkerij die na de Eerste Wereldoorlog bakstenen produceerde voor de wederopbouw van het kasteel van Léonie en andere gebouwen in onze gemeente.”

Op 28 februari 1966 is Léonie op 80-jarige leeftijd gestorven in Kortrijk. “Léonie heeft veel betekend voor onze kleine gemeente”, weet ondervoorzitter Thijs D’Alleine. “Zo heeft zij het uitzicht van Geluveldplaats bepaald.”

Boek

Dinsdagavond vond onder grote belangstelling in GC Geluvelt een eerste bijeenkomst plaats van het Comité Léonie, dat naast Durnez en D’Alleine nog uit secretaris Marnick Gunst, Peter Deman (logistiek), penningmeester Petra Mulle en ambassadrice Karien Geldhof bestaat. “We willen in 2021 Geluveld op de kaart zetten”, gaat de voorzitster verder. “Léonie heeft heel wat verwezenlijkt als burgemeester, maar we zijn ook nog op zoek naar info over wie ze als vrouw eigenlijk was.”

De vereniging heeft alvast plannen voor een boek over de eerste vrouwelijke burgemeester van België. “Twee vrijwilligers van het Kenniscentrum van het Memoriam Museum Passchendaele 1917 hebben hiervoor al drieduizend foto’s en documenten gescand”, weet D’Alleine. “We zouden daarnaast ook graag een straat naar Léonie Keingiaert de Gheluvelt vernoemend.”

Theaterwandeling en fietstocht

Er komt ook een theaterwandeling en een fietstocht van Geluveld naar Monte Carlo. Het is nu aan de verenigingen om mee na te denken over verschillende initiatieven. “We willen tijdens het feestjaar 2021 elke Geluveldnaar betrekken”, besluit D’Alleine. Het Comité Léonie is ook nog op zoek naar inwoners die unieke foto’s of anekdotes hebben over juffrouw Keingiaert. Wie meer info wil of meer info heeft, kan terecht via com.leonie@gmail.com.