Dit weekend geen kermis door afhaken vijf foorkramers Erik De Block

02 oktober 2020

11u18 0 Zonnebeke De kermis op en rond Beselareplaats gaat dit weekend niet door. Door externe factoren haakten vijf van de zes foorkramers af.

Na enkele jaren zonder helemaal geen kermis was het de bedoeling van het gemeentebestuur van Zonnebeke opnieuw wat leven in te blazen. “We proberen volgend jaar opnieuw om de kermis terug naar Beselare te halen”, aldus burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980).

“Om in deze coronatijden de moraal terug op te krikken, vonden de kermissen in Zonnebeke en Passendale in september toch plaats. Volledig coronaproof en dat is goed verlopen.”