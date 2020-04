Dit jaar geen driedaagse Zonnebatjes Erik De Block

11 april 2020

De driedaagse Zonnebatjes vinden dit jaar door het coronavirus niet plaats. “Het coronavirus grijpt genadeloos om zich heen en het blijft onduidelijk hoe het virus zich de komende maanden zal ontwikkelen”, aldus voorzitter Kristof Noyez van de vzw Batjesplatform. “Niettegenstaande het nog wachten is op een officiële beslissing van de overheid tot afgelasting van evenementen, namen we nu al de beslissing om de Zonnebatjes dit jaar te annuleren.”

“Deze beslissing ging niet over een nacht ijs en werd genomen in nauw overleg met alle betrokken instanties, waarbij de veiligheid van de mens bovenaan de agenda stond. Hierbij willen we als organisatie geen risico’s nemen. Een zeer jammerlijke zaak zowel voor ons als bestuur maar ook voor alle betrokken personen zoals de deelnemers, artiesten, sponsors, vrijwilligers, bezoekers en onze bruisende gemeente.”

De driedaagse Zonnebatjes brengen elk jaar duizenden mensen op de been. Het programma was volledig klaar. Met op zaterdag het schlagerfestival met optredens van Jan Smit, De Romeo’s, Swoop, Garry Hagger, Eveline Cannoot en Lindsay. Het Foodtruck Festival als opener op vrijdagavond ging veranderen van locatie. Van het marktplein aan het gemeentehuis zou de derde editie wat verderop in het kasteeldomein doorgaan.

Zondag is er dan braderie met veel animatie en optredens. De hoofdact lag al enige tijd vast. Elk jaar zorgt men voor een topattractie en spektakel. Het ging dit keer vanuit Frankrijk de Compagnie Paris Bénarès met hun attractie Les Vâches Sacrees (de ‘Heilige koeien’).