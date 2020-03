Dit jaar geen ANZAC Day eind april Erik De Block

29 maart 2020

10u13 0 Zonnebeke Het traditioneel herdenkingsprogramma ANZAC Day op zaterdag 25 april vindt die keer niet plaats. De gemeente Zonnebeke nam die beslissing in overleg met de Nieuw-Zeelandse en Australische ambassade in België. ANZAC Day op telkens 25 april lokt telkens heel veel vol. Ondanks het heel vroege uur bij zonsopgang. Die Dawn Service zorgt voor een unieke sfeer

Op 25 april 1915 begon de Eerste Wereldoorlog voor het ‘Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) met de landing op het Turkse schiereiland Gallipoli. Aan zowel de Turkse als de geallieerde kant vielen er duizenden slachtoffers. Het ANZAC-leger leed een verlies van bijna 12.000 man.

Sinds jaren organiseert het Memorial Museum Passchendaele 1917 een plechtigheid op Buttes New British Cemetery aan het Polygoonbos in Zonnebeke en Tyne Cot Cemetery in Passendale. De gemeente voorziet dan tussen de twee plechtigheden ook een ontbijt om de banden tussen de landen aan te halen.

“Elk jaar herdenken we op ANZAC Day de duizenden Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten die naar het westelijk front trokken om te vechten voor onze vrijheid en democratie”, aldus burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980). “Hoewel de plechtigheden dit jaar niet kunnen doorgaan, zullen we hen die dag toch in gedachten herdenken. We zullen niet alleen stilstaan bij het belang van herdenking, maar ook bij de banden tussen onze landen. In de afgelopen jaren transformeerde onze boodschap van tragedie naar één van hoop, solidariteit en blijvende vriendschap.”