Diepvriesgroentenbedrijf riskeert fikse boete voor zwaar arbeidsongeval waarbij werknemer 7 meter naar beneden viel Siebe De Voogt

16 september 2020

13u45 0 Zonnebeke Diepvriesgroentenbedrijf Pasfrost uit Passendale riskeert in de Brugse rechtbank een geldboete van 48.000 euro voor een zwaar arbeidsongeval dat er twee jaar geleden plaatsvond. Een Franse werknemer viel van een transportband 7 meter naar beneden. De man liep verschillende breuken op. Volgens z’n werkgever was hij zelf onvoorzichtig.

De feiten speelden zich op 20 november 2018 af. Het 57-jarige slachtoffer wilde een houten bak deblokkeren op een transportband en klom daarom naar omhoog. Tijdens het wrikken aan de bak kwam plots een stuk los, waardoor de arbeider z'n evenwicht verloor. Hij viel 7 meter naar beneden en kwam neer op enkele andere bakken. De tol voor de man was bijzonder zwaar. Hij hield aan het ongeval verschillende breuken over in z'n linkerarm, rechterscheenbeen, vier ruggenwervels en kaak.

Het arbeidsauditoraat stelde meteen een onderzoek in naar de werkomstandigheden bij Pasfrost. Het was immers niet de eerste keer dat er een zwaar arbeidsongeval plaatsvond. In 2013 kwam er bijvoorbeeld een Noord-Franse arbeider om het leven. Volgens de arbeidsauditeur beschikte het slachtoffer van het ongeval 2 jaar geleden niet over schriftelijke richtlijnen rond het deblokkeren van de transportband. Hij vorderde voor Pasfrost dan ook een fikse geldboete van 48.000 euro. De verdediging haalde aan dat het slachtoffer zelf onvoorzichtig was. Zo zou er in het bedrijf een strikt verbod hebben gegolden om over de transportband te lopen. Bovendien zou hij wel degelijk over schriftelijke instructies hebben beschikt. De rechter velt op 21 oktober een vonnis in de zaak. Intussen nam Pasfrost naar eigen zeggen maatregelen om de veiligheid voor haar werknemers te verhogen.