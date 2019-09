Dienstverlening over familierecht en schuldbemiddeling gaat verder Erik De Block

20 september 2019

Wie vragen heeft over bijvoorbeeld familierecht, erfrecht, onroerend goed, huur, schuldbemiddeling of een burenruzie kan verder aankloppen bij het OCMW van Zonnebeke dat hiervoor een beroep doet op de vzw Schuldbemiddeling. “Die vzw heeft de bestaande dienstverlening uitgebreid met gratis juridische eerstelijnsbijstand voor de inwoners”, zegt schepen van Sociale Zaken Joachim Jonckheere (#Team 8980). “Dit is bijstand die wordt verleend in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie.”

Vorig jaar ging het om een proefproject en maakten 33 inwoners gebruik van deze dienstverlening. “De meeste waren nog geen cliënt bij het OCMW”, aldus de schepen. “Met deze dienstverlening willen we de mensen op weg zetten. Het is zeker geen concurrentie voor advocaten maar een verrijking van ons aanbod.”

Het OCMW betaalt voor twaalf zitdagen per jaar 3.300 euro. Meer info: 051/48.01.10.