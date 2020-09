De pakjesautomaat van bpost wordt verplaatst: “We gaan beroep doen op een bureau dat gespecialiseerd is in stedelijke vormgeving” Erik De Block

16 september 2020

16u45 0 Zonnebeke De pakjesautomaat van bpost naast de gewezen Sint-Lucasschool in Zonnebeke wordt verplaatst. Dat maakte schepen Koen Meersseman (#Team 8980) tijdens de gemeenteraad bekend. Hij erkent dat de keuze vlak naast de Sint-Lucasschool esthetisch niet de beste oplossing is. “Toegeven, het is niet echt heel mooi”, zegt de schepen. “De pakjesautomaat wordt geïntegreerd in het nieuwe mobiliteitspunt, waar ook een bushokje komt, een fietsherstelplaats en een punt voor deelfietsen en deelauto’s”, aldus Koen Meersseman.

“Om dit project te realiseren zal een beroep gedaan worden op een bureau dat gespecialiseerd is in stedelijke vormgeving. Ik heb het grootste respect voor onze dorpskernen. We willen hier dan ook snel werk van maken en intussen kunnen onze inwoners toch al gebruik maken van deze handige pakjesautomaat.”

De oppositiepartij N-VA bond enkele weken geleden de kat de bel aan. Op de gemeenteraad noemde fractieleider Koen Descheemaeker de pakjesautomaat een lelijk gedrocht. “Het is een dwaas idee om die automaat naast de Sint-Lucasschool te plaatsen”, aldus de fractieleider. “De automaat staat op een volledig andere plaats dan op de gemeenteraad in mei is beslist. Onvoorstelbaar en een schande in ons dorp.”

Dat de automaat van bpost niet naast de kerk staat, maar aan de overkant heeft volgens de schepen zijn reden. “Naast de kerk is er geen elektriciteitsaansluiting, naast de Sint-Lucasschool wel”, aldus Koen Meersseman. “In overleg met het schepencollege en onze diensten hebben we om de kosten te beperken en geen tijd te verliezen, gekozen voor de huidige locatie.”

Goede cijfers

De cijfers van deze nieuwe dienstverlening zijn blijkbaar goed, want er werden op amper twee weken tijd al meer dan 1.000 pakjes opgehaald. “Een succes en een duidelijk bewijs dat er behoefte is aan een pakjesautomaat”, aldus de schepen.

Ieder zijn waarheid of er voor de pakjesautomaat nu wel of geen omgevingsvergunning nodig is. Volgens schepen Koen Meersseman moet er geen vergunning worden aangevraagd. “Het gaat om een technische constructie van algemeen belang die kleiner is dan 30 vierkante meter, zoals expliciet beschreven staat in het besluit van de regering”, geeft de schepen aan.

Fractieleider Descheemaeker weerlegt evenwel het ‘algemeen belang’ voor een pakjesautomaat. “Voor ons is het klaar en duidelijk dat er wel een vergunning nodig is”, zegt hij vastberaden.