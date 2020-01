Dancing Holiday Club vrijdagavond na vier maanden weer open Erik De Block

30 januari 2020

13u40 1 Zonnebeke De beruchte dancing Holiday Club langs de drukke Menenstraat (N8) in Geluveld gaat vrijdagavond weer open. Uitbater Adrien de Sousa heeft de boetes voor zwartwerk betaald. Hij kreeg die na een tweede inval in zijn zaak.

In februari 2018 en eind september 2019 vielen de politie en de arbeidsinspectie ‘s nachts binnen in Holiday Club, die populair is bij voornamelijk feestvierders uit Noord-Frankrijk. Dat gebeurde na verschillende klachten van overlast in de buurt van de dancing. Na de eerste inval moest de zaakvoerder verplicht een maand de deuren sluiten, de tweede keer werd de dancing onmiddellijk verzegeld. In beide gevallen werd zwartwerk vastgesteld, de eerste keer zijn ook drugs en verboden wapens aangetroffen.

Dancing Holday Club was bijna vier maanden gesloten. Ondertussen werkt de zaakvoerder samen met een nieuw beveiligingsbedrijf. De grote parking werd afgesloten met een omheining. De toegang tot die parking komt voortaan op de zijkant.

Vrijdagavond is de toegang voor de vrouwen gratis, de mannen betalen vijf euro. Voor de eerste honderd bezoekers staat er een glas champagne klaar. Er wordt animatie voorzien. Zaterdagavond is er een grote fuif, met verschillende dj’s en gratis toegang.