Dancing Holiday Club houdt deuren dicht tot coronavirus onder controle is

05 oktober 2020

Bron: LSI 2 Zonnebeke Dancing Holiday Club in Geluveld (Zonnebeke) gaat niet meer open zolang het coronavirus in ons land niet onder controle is en er geen vaccin is. Dat hebben burgemeester Dirk Sioen en uitbater Adrien de Sousa maandag na overleg beslist. “Dat is geen sanctie maar een overeenkomst in het belang van de volksgezondheid”, benadrukken beide partijen.

Drie weken na de heropening met een coronaproof barformule en tal van maatregelen bleek vrijdagavond uit een controle door de politie dat er toch tal van overtredingen vastgesteld konden worden. Er werd gedanst, de grootte van de bubbels werd niet gerespecteerd, mondmaskers werden niet gedragen,… De tent werd gesloten en dat kon op weinig begrip rekenen bij uitbater Adrien, die zich wat geviseerd voelde.

Enkele dagen later lijken de gemoederen bedaard. Maandagvoormiddag was er overleg tussen burgemeester Sioen en de uitbater. “Dat gesprek verliep rustig en opbouwend”, beaamt Dirk Sioen. “Ik heb benadrukt dat ik hem niet viseer maar enkel en alleen met de volksgezondheid en veiligheid van de bevolking begaan ben. Hij heeft zelf beseft dat het, ondanks alle maatregelen die hij inderdaad had genomen en goed bedoeld waren, het moeilijk blijft om die in de praktijk in het nachtleven en een dansgelegenheid na te leven.”

“De dancing opent niet meer zolang corona de samenleving blijft beheersen”, bevestigt Adrien de Sousa. “Dat is geen sanctie maar een beslissing in onderling overleg. Als het coronavirus onder controle is, kan Holiday Club opnieuw openen en zal ik nog eens met de burgemeester samenzitten om goede afspraken te maken over parking, overlast, strijd tegen drugs,… Er zal in de toekomst beter en sneller gecommuniceerd worden.. Ik hou aan het gesprek een goed gevoel over.”

De dancing kreeg eerder al twee keer een verplichte sluiting opgelegd nadat er bij controles drugs en wapens waren gevonden. De buurt klaagt ook vaak over de nachtelijke overlast die de hoofdzakelijk Franse bezoekers veroorzaken.