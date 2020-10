Dancing Holiday Club 3 weken na ‘coronaproof’ heropening voor derde keer gesloten na overtredingen coronamaatregelen: “Niet eerlijk” LSI/VHS

03 oktober 2020

13u48

Bron: LSI/VHS 0 Zonnebeke Na een controle door de politie is dancing Holiday Club in Geluveld (Zonnebeke) vrijdagavond al voor de derde keer in amper 2,5 jaar gesloten. In de discotheek zijn volgens de politie tal van inbreuken op de geldende coronamaatregelen vastgesteld. Overleg met burgemeester Dirk Sioen zal volgende week de (nabije) toekomst van de beruchte dancing bepalen. Uitbater Adrien de Sousa is ontgoocheld en niet te spreken over de sluiting.

Eind januari ging Holiday Club langs de Menenstraat (N8) na een verplichte sluiting van 4 maanden opnieuw open. De keet werd eind september 2019 verzegeld nadat bij een inval drugs en wapens waren gevonden. Het was toen al niet de eerste verplichte sluiting want na een eerste inval in februari 2018 moest de club ook al eens een maand de deuren sluiten en werd de Franse uitbater op het gemeentehuis ontboden. Er volgde ook een boete van 6.000 euro voor zwartwerk.

Coronaproof met barformule

De tweede heropening eind januari was er opnieuw eentje van korte duur want corona gooide halfweg maart roet in het eten. Bij de versoepeling van de coronamaatregelen kreeg de dancing de toelating om opnieuw open te gaan. Niet als dancing maar in een barformule met aperitiefplankjes, met aangepaste openingstijden tussen 20u en 1u, een beperkt aantal plaatsen die bij voorkeur vooraf gereserveerd werden, tafels op 1,5 meter, geen dansvloer, verplichte mondmaskers behalve aan tafel,...

Vrijdag 11 september heropenden de deuren maar amper 3 weken later is het opnieuw gedaan. Bij een algemene controle op de naleving van de coronamaatregelen bij tal van horecazaken in Ieper, Vleteren en Zonnebeke bleken uitbater en gasten het volgens de politie niet zo nauw met de maatregelen te nemen tijdens ‘The show must go on’-night. “Er werd gedanst, de grootte van de bubbels werd niet gerespecteerd, mondmaskers werden niet gedragen,…”, somt communicatieverantwoordelijke van de politiezone Arro Ieper Glenn Verdrue de inbreuken op. “Daarom is beslist om de zaak voorlopig bestuurlijk te sluiten.”

“Maandag krijg ik een verslag van de politie en zal ik na overleg beslissen wat er verder met de zaak zal gebeuren”, aldus burgemeester Dirk Sioen. “Maar het is duidelijk dat ik niet te spreken ben over de nieuwe inbreuken.” De dancing trekt voornamelijk gasten uit Noord-Frankrijk aan.

Oneerlijk

“Terug naar af”, zo staat op de Facebookpagina van de club te lezen. “De club is gesloten. Onze teleurstelling is net zo sterk als alle ondersteunende berichten die we ontvangen. Zorg goed voor jezelf en je dierbaren. Covid neemt levens en doodt de handel. Vrijdagavond was nog eens het bewijs.” “Ik ben moe en teleurgesteld”, aldus uitbater Adrien de Sousa, die de Holiday Club al 10 jaar runt. “Alles was in orde. De voorbije twee weekends verliepen evenveel controles zonder problemen. Gisterenavond moest de boel plots dicht omdat volgens de politie 10 van de meer dan 100 personen aan het dansen waren. Dit is niet eerlijk. We hebben alle inspanningen gedaan die nodig waren om de coronamaatregelen te respecteren. Ik voel me geviseerd. Ik moet nog leningen voor het afbetalen van vorige boetes aflossen. Ik trek mezelf en mijn familie de dieperik in. Terwijl ik gewoon op een eerlijke manier geld wil verdienen.”