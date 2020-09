Dan toch kermiskramen welkom in Zonnebeke Erik De Block

02 september 2020

14u24 0 Zonnebeke Eerst werd de kermis het eerste weekend van september in Zonnebeke geschrapt door het coronavirus, maar om de moraal weer wat op te krikken, mag het kermisweekend dan toch doorgaan.

De kermis vindt plaats van zaterdag tot en met maandag. Het marktplein voor het gemeentehuis zal worden afgebakend. Om alles veilig te laten verlopen, mogen er maximum 150 bezoekers tegelijkertijd binnen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend. Je hoeft vooraf niet in te schrijven, maar wanneer het terrein volzet is, zul je even moeten wachten tot er weer plaatsen vrijkomen.

Stewards zullen aan de in- en uitgang het aantal bezoekers bijhouden. In functie van eventueel contactonderzoek zullen bezoekers zich moeten registreren via een QR-code. Handen ontsmetten en een mondmasker opzetten, zijn ook verplicht. Er worden zeven foorkramers verwacht. Het oliebollenkraam zal net buiten het terrein staan.

Op zaterdag 19 en zondag 20 september is het dan de beurt aan Passendale kermis.