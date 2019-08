Dader steekpartij Zonnebeke aangehouden, echtgenote heeft niks met feiten te maken Hans Verbeke

12 augustus 2019

11u27 4 Zonnebeke Pieter V. (30), de man die donderdagavond in de wijk Boudewijnpark in Zonnebeke zijn 72-jarige buurman Freddy Pissonnier doodstak met een mes, is door de onderzoeksrechter in Ieper aangehouden. Zijn echtgenote Kathleen V.A. is weer vrij. Zij heeft volgens het parket niks met de feiten te maken.

Het jonge koppel, dat nog niet zo lang op de wijk woont, kon het niet verdragen dat Freddy Pissonnier nog maar eens urenlang luide muziek draaide in zijn tuin. Pieter V. trok rond 20 uur naar Pissonnier. Die opende het poortje achteraan in zijn tuin en onmiddellijk kwam het tot een ruzie. V. stak de 72-jarige man daarbij verschillende keren met een mes. Pissonnier overleed ter plaatse. De dader trok daarna weer naar zijn huurwoning.

Vrouw vrijgelaten

Kort na de feiten pakte de politie Pieter V. en diens echtgenote Kathleen V.A. op voor ondervraging. Aanvankelijk werden beiden verdacht van moord, maar na verhoor werd alleen de 30-jarige man aangehouden. Volgens de onderzoeksrechter heeft de vrouw niks met de feiten te maken, waarna hij haar vrij liet. Pieter V. verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist over zijn verdere aanhouding. Freddy Pissonnier wordt over enkele dagen begraven, na een afscheidsdienst in intieme kring.