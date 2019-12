Café Cross levert maar liefst 10.232 euro op Erik De Block

24 december 2019

15u35 0

In het populair café ’t Hoekske langs de Menenstraat in Geluveld was de tweede editie van Café Cross alvast een groot succes. iedereen kon er meefietsen op een hometrainer. De opbrengst was in het kader van De Warmste Week terug voor een goed doel. De organisatoren kozen voor Mariënstede in Dadizele, waar mensen met een beperking wonen en werken. Café Cross was goed voor maar liefst 10.232 euro. Uitbater Milan Salomez en zijn echtgenote Sien Vanhee kregen medewerking van een heel team vrijwilligers.

Bedoeling was in het café 50 uur non-stop te fietsen tot men in Lapland arriveerde. Daarvoor moest men zo’n slordige 2.800 kilometer afleggen en dat lukte. Zowel jong als oud namen deel. Ook de Vrije Wielertoeristen Geluveld en zelfs burgemeester Dirk Sioen en eerste schepen Ingrid Vandepitte.

En er was nog veel meer. Zoals een kerstmarkt, penaltycup, karaoke, kerstontbijt (volzet), kerstfuif en volksspelen. Winnaars van de penaltycup zijn FC De Kapoentjes.