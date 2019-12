Buitenschoolse kinderopvang in 2025 in een nieuwbouw, langs de Ijzerweg, tegen de voetbalterreinen van SC Zonnebeke Erik De Block

18 december 2019

19u32 10 Zonnebeke Tegen 2025 wil het gemeentebestuur van Zonnebeke de buitenschoolse kinderopvang ’t Bondgenootje in een nieuwbouw. Er ligt hiervoor een krediet van 670.000 euro vast. “De huidige locatie botst op haar limieten”, aldus schepen van Financiën Koen Meersseman (#Team 8980). “De nieuwbouw komt langs de Ijzerweg, tegen de voetbalterreinen van SC Zonnebeke.”

Geen goede keuze volgens de oppositiepartij InSamenSpraak. “Het was veel beter geweest om te verhuizen naar de vroegere directeurswoning naast de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in de Berten Pilstraat”, aldus fractieleider Luk Hoflack. “Daar zou men voor ’t Bondgenootje de toiletten, refter, speelplaats en turnzaal van de school kunnen gebruiken. Op de huidige locatie is de buitenschoolse kinderopvang volgens de normen van Kind en Gezin wettelijk niet in orde maar gaat men voor de nieuwbouw wachten tot 2025. Al twee jaar is er met ’t Bondgenootje een probleem met de capaciteit. Bovendien is er voor de woning in de Ieperstraat nog een huurovereenkomst tot 2033. De gemeente betaalt per jaar 21.000 euro huur.”

Ook N-VA ziet ’t Bondgenootje veel liever in de Berten Pilstraat. “Voor de nieuwbouw is er extra aankoop van gronden nodig. Wat dus een extra kost is”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker. Zijn fractie is wel geen voorstander om te verhuizen naar de leegstaande directeurswoning. “De gemeentelijke basisschool wordt uitgebreid, de gronden zijn reeds verworven en zou het volgens ons ideaal zijn om ’t Bondgenootje aan die nieuwbouw in de school te koppelen”, aldus Descheemaeker. “Het delen van de infrastructuur zou alvast kostenbesparend zijn.”

Met de vroegere directeurswoning naast de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem heeft het gemeentebestuur andere plannen en wil men er een Lokaal Dienstencentrum inrichten.