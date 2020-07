Brothers-in-Arms Memorial krijgt stilaan vorm: “Mark Knopfler van Dire Straits is trots dat er achter zijn lied nu een diepere boodschap schuilt” Monument herdenkt gesneuvelde broers uit Eerste Wereldoorlog Erik De Block Anthony Statius

16 juli 2020

13u13 1 Zonnebeke De officiële inhuldiging van het Brothers-in-Arms Memorial in Zonnebeke komt weer een stap dichterbij. De eerste letters van het monument zijn met hamer en beitel gekapt. De vzw kreeg de toelating van zanger Mark Knopfler van de Britse rockband Dire Straits om de tekst van het wereldberoemde liedje ‘Brothers In Arms’ te gebruiken.

De eerste letterkapping bij firma Van den Weghe in Zulte was niet alleen een feestelijk, maar tegelijk een belangrijk moment. Het precisiewerk met hamer en beitel werd op ambachtelijke wijze uitgevoerd door Stéphanie Busard. Het bestuur van vzw Brothers-in-Arms Memorial koos de verzen voor het monument uit het wereldberoemde liedje van Dire Straits. “Zanger Mark Knopfler is verheugd dat er achter zijn lied nu ook een boodschap zit. Ook als team vrijwilligers zijn we ontzettend blij en trots met deze fase van de constructiewerken. Ik heb mijn hart en ziel in dit project gestoken en normaal wordt het paneel half of eind oktober teruggeplaatst"n vertelt Johan Vandewalle, uitbater van café De Dreve, amateur-archeoloog en bezieler van het project.

Broers

“Het is een eer om te mogen meewerken aan dit initiatief”, reageert Stéphanie Busard van De Lettermakerij uit Oostende. “Het geeft een extra motivatie wanneer ik kan meewerken aan een project met een diepere waarde.” En dat is het Brothers-in-Arms Memorial wel. Veertien jaar geleden werden vijf Australische soldaten opgegraven langs Westhoek Ridge. De graven werden bij toeval ontdekt toen er een nieuwe gaspijpleiding werd aangelegd. Een van de soldaten was John Hunter, die daar begraven was door zijn jongere broer Jim. Johan Vandewalle was er bij de opgraving bij en trok naar Australië om de familie Hunter op te zoeken.

Tijdloos ontwerp

Het herdenkingspark in de weide is een ontwerp van landschapsarchitect Andy Malengier uit Zonnebeke. “Al wijkt het architectonisch af van de meeste kunstwerken in onze regio, het is een tijdloos en uniek ontwerp”, vindt Andy. “Afgewerkt in duurzame Belgische blauwe hardsteen en bedoeld om de komende eeuwen te trotseren. Dit is de enige manier om de broers John en Jim Hunter - en bij uitbreiding alle broers die vochten in de Eerste Wereldoorlog - op een passende manier te herdenken.”

“Een volgende stap is het gieten van het bronzen beeld in Melbourne in Australië”, pikt Vandewalle in. “Door het coronavirus heeft dat wat vertraging opgelopen.”

Financiële steun

Het project krijgt steun van de Nationale Loterij. “In ons land is dat de grootste weldoener”, benadrukt Johan. “We krijgen geen andere subsidies. Ook aan de andere kant van de wereld kunnen we rekenen op de financiële steun van een weldoener. Maar we zijn er nog niet helemaal, mensen kunnen dus nog obligaties kopen. We hopen dat onze rekening nog wordt gespijsd. Daarom doen we een oproep naar alle organisaties die geïnteresseerd zijn in ons oorlogsverleden.”

Wie het project wil steunen, kan terecht op brothersinarmsmemorial.org.