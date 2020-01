Brandweer rukt uit voor nukkig ventilatiesysteem VHS

08 januari 2020

Bij de noodcentrale liep woensdagmorgen rond acht uur een oproep binnen voor een brand in een woning langs de Nonnebossenstraat in Zonnebeke. De blussers stelden vast dat er rookontwikkeling was aan een ventilatiesysteem. Oorzaak was een oververhitte motor. De brandweer kreeg de situatie in een handomdraai onder controle, de schade bleef dan ook heel beperkt.