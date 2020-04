Brandweer rukt uit naar schouwbranden LSI

13 april 2020

20u30

Bron: LSI 12 Zonnebeke De brandweer van de zone Westhoek rukte maandagavond voor een schouwbrand uit naar zowel Beselare (Zonnebeke) als De Klijte (Heuvelland). Telkens bleef de schade beperkt.

De temperaturen liepen op Paasmaandag niet zo hoog op als de voorbije dagen. Bovendien zorgde een gure wind er ook nog eens voor dat de gevoelstemperatuur nog enkele graden lager lag dan de circa 10°C buitentemperatuur. Dat inspireerde heel wat mensen om nog eens de haard of de verwarming aan te doen.

In de Oude Wervikstraat in Beselare, vlak bij De Reutel, moest de brandweer tussenkomen omdat er heel wat rook uit de schouw kwam. Dat was ook in De Klijte het geval. Telkens bleef de schade beperkt. In Beselare zijn de twee bewoners wel naar de woning van hun zoon meegenomen wegens de erbarmelijke leefomstandigheden.