Brandweer rukt met 23 manschappen uit voor… brandende cichorei-ast

07 oktober 2019

18u47 1 Zonnebeke 23 brandweermannen van de posten Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle en Ieper zijn zondagnacht uitgerukt voor een brand in Passendale. Ter plaatse bleek het om een cichorei-ast in werking te gaan, waarbij rook uit het gebouw ontsnapt.

De brandweer werd rond 00.30 uur opgeroepen voor een brand in de Molenstraat in Passendale. Ter plaatse bleek echter niks aan de hand. De cichorei-ast van de familie Vanlerberghe was in werking en in het droogproces vormt zich stoom. Een voorbijganger dacht die stoom rook was van een brand in de droogtoren.

Dat was overigens in december 2015 wél het geval. Vuilnismannen sloegen toen in alle vroegte alarm toen ze rook zagen opstijgen uit de toren. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen hoog uit de ast, waarin de cichoreiwortel wordt gedroogd. De schade was toen aanzienlijk, maar nadien werd de ast weer vernieuwd.