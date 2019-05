Brandweer blust schoorsteenbrand VHS

Een zelfstandig schilder die sinds vier weken in de Zuidstraat in Passendale woont, heeft maandagvoormiddag de hulpdiensten gebeld toen hij merkte dat er brand was ontstaan aan de schoorsteen. De brandweer stelde vast dat er wat vuur woedde tussen het plafond en de betonnen gewelven. De vlammen konden met een minimum aan water geblust worden. Om zeker te zijn dat er geen heropflakkering mogelijk was, verwijderden de brandweerlui een deel van het plafond.