Brandje bij houtbedrijf snel geblust Alexander Haezebrouck

29 juni 2019

12u57 0

In het bedrijf WoodCube langs de Passendalestraat in Zonnebeke brak zaterdagvoormiddag omstreeks 10.25 uur brand uit in een loods. De brand was ontstaan ter hoogte van de afzuiginstallatie. De brandweer snelde ter plaatse maar kon het vuur snel blussen. Enkel de slang van de afzuiginstallatie raakte beschadigd. Bij WoodCube maken ze bars, tafels, sokkels en zo nog meer op maat.