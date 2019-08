Brand bestelwagen onder carport ontstond accidenteel Alexander Haezebrouck

14 augustus 2019

17u31 0 Zonnebeke De oorzaak van de bestelwagen die dinsdag plots vuur vatte onder een carport in de Motebosstraat in Geluwe is accidenteel. Dat laat het parket van Ieper weten. Het vuur laaide zo hevig op dat de struiken en bomen mee in vlammen opgingen, net zoals de bestelwagen en de carport zelf.

De brand ontstond omstreeks 14 uur in de Motebosstraat. Plots stond een bestelwagen die onder een carport stond volledig in lichterlaaie. Bij aankomst van de brandweer laaiden de vlammen hoog op. Bomen en struiken naast de carport hadden toen ook al vuur gevat. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning van de eigenaars. Bij de buren smolt wel de dakgoot door de warmte. Om de bestelwagen deftig te kunnen blussen, werd het voertuig met een lier aan een brandweerwagen uit de carport getrokken. Een branddeskundige onderzocht de precieze oorzaak van de brand om opzettelijke brandstichting uit te sluiten. Dat bleek ook het geval. volgens zijn bevindingen is de brand accidenteel ontstaan.