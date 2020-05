Bpost zorgt voor twee pakjesautomaten in Zonnebeke en Beselare, belangrijke service voor inwoners en handelaars Erik De Block

29 mei 2020

Zonnebeke In de buurt van de kerk van Zonnebeke voorziet Bpost gratis een pakjesautomaat. De gemeenteraad keurde de overeenkomst goed. Zo'n automaat komt er ook aan de sporthal in Beselare.

“De corona-crisis toont nogmaals aan dat de online bestellingen van pakjes verder blijft toenemen”, aldus schepen Koen Meersseman (#Team 8980). “Later zou een kleiner model een oplossing kunnen bieden voor Zandvoorde en de Nonnebossen. In Geluveld is er een postpunt en een privaat initiatief in Passendale voorziet reeds een pakjesautomaat.”

“Met deze overeenkomst met Bpost streven we een ecologische en duurzame oplossing na. We vermijden dat koerierdiensten en postdiensten rondrijden. Deze kunnen dan op één plaats terecht. Het is eveneens een belangrijke service voor inwoners en handelaars. Na of voor het werk een pakje afhalen of deponeren om te versturen zorgt ervoor dat men niet meer gebonden is aan openingsuren. Zo’n pakjesautomaat is zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 uur bereikbaar. Ook handelaars kunnen hiervan gebruik maken. Er is ook de mogelijkheid om een kleine kluis te huren. Deze pakjesautomaat is heel gebruiksvriendelijk en werkt zonder registratie, maar via mail, sms of QR code.”