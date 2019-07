Boze huisbaas zet huurders met schulden te kijk Erik De Block

01 juli 2019

17u34 0 Zonnebeke Zelfstandig timmerman Hubert Sigiez (42) uit Zandvoorde verhuurt woningen in Zandvoorde, Wervik en Wijtschate en onderneemt een toch wel erg opvallende actie om achterstallige huur te ontvangen. De boze huisbaas zet op een ongewone manier enkele huurders met schulden te kijk. Aan de voorgevels hangen borden met daarop de som van de huurachterstand.

In het geval van een bewoner in Zandvoorde gaat het om 1.822 euro, in Wervik zelfs om 3.333 euro. Het Vlaams Huurdersplatform, dat opkomt voor de rechten van huurders, vindt de actie niet kunnen. Volgens hen mag een huisbaas niets veranderen aan de woning, zonder toestemming van de huurder en is het beter om dergelijke problemen op te lossen via het vredegerecht.

Ondertussen regent het op de sociale media reacties tegen de ongewone handelswijze van de huisbaas die niet bereikbaar is voor een reactie. In de plaats van bij de vrederechter een procedure tot uithuiszetting in te leiden, kiest de man dus voor een andere aanpak.