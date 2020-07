Bouwonderneming Bossu verliest zijn stichter Erik De Block

12 juli 2020

10u08 0 Zonnebeke In het AZ Delta in Rumbeke is Noël Bossu (82) uit Passendale onverwacht gestorven. Hij was de stichter en zaakvoerder van de bvba Bouwonderneming Bossu.

Het gaat om een bouwfirma met meer dan 30 jaar ervaring. Dit familiebedrijf realiseert instapklare nieuwbouwwoningen. Elke woning wordt volledig op maat van de klant afgewerkt.

Noël Bossu werd geboren in Hooglede en was de echtgenoot van Maria Faillie. Hij was de vader van zes kinderen: Guido, Conny, Geert, Jan, Nancy en Patsy. De uitvaartplechtigheid gaat in beperkte kring door in de Sint-Audomariuskerk in Passendale.