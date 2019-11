Boekenbeurs van de Westhoek palmt De Craeye in Erik De Block

08 november 2019

14u05 0 Zonnebeke De Zonnebeekse Heemvrienden organiseren maandag 11 november opnieuw de ‘Boekenbeurs van de Westhoek’. Afspraak doorlopend van 9 tot 17 uur in parochiaal centrum De Craeye in de Kraaiveldstraat in Passendale.

Er is een ruim aanbod aan historische boeken. De onderwerpen gaan van lokale geschiedenis en algemene historische werken tot een gespecialiseerd aanbod rond de Eerste Wereldoorlog. “Een eerste pijler vormen de heemkundige uitgaven”, zegt ondervoorzitter Luc Delancker. “Ook verzamelingen van heemkundige tijdschriften zullen aanwezig zijn. De standhouders hebben verzekerd dat ze unieke boeken zullen aanbieden. Daarnaast zal er ook ruime aandacht zijn voor toeristische publicaties rond de Vlaamse en Franse Westhoek. Frans-Vlaanderen is en blijft een aandachtspunt voor de werking van onze heemkring. Door het bijeenbrengen van alle beschikbare boeken en brochures willen we een bijdrage leveren in de kennis en aandacht voor dit stuk verloren Vlaanderen. Zo zullen alle nog beschikbare publicaties over Frans-Vlaanderen van auteur Philippe Despriet uit Kortrijk te verkrijgen zijn.”

Tot slot is er het luik ‘Wereldoorlog 14-18’ dat dit jaar zal worden aangevuld met een exclusief aanbod van boeken en brochures uit het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Voor de invulling van deze onderdelen zijn een aantal gespecialiseerde standhouders aangezocht. De Zonnebeekse Heemvrienden organiseren de gratis beurs in samenwerking met het Memorial Museum Passchendale 1917.