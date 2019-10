Blikseminslag in woning, enkele dakpannen komen los Alexander Haezebrouck

06 oktober 2019

20u48 0

In de Westrozebekestraat in Passendale is een woning zondagnamiddag iets na 15 uur getroffen door een blikseminslag. De bliksem sloeg er in ter hoogte van de schoorsteen. Daardoor kwamen enkele dakpannen los te liggen. De brandweer snelde ter plaatse om de dakpannen te ruimen en het gat te dichten zodat de aankomende regen niet zou binnensijpelen in de woning. Niemand raakte gewond.