Bistro-frietshop The Corner opent vrijdag weer de deuren: “De geruchten dat we zouden stoppen, kloppen niet” Erik De Block

07 juni 2020

12u33 4 Zonnebeke Bistro-frietshop The Corner in de Langemarkstraat in Zonnebeke gaat vrijdag 12 juni weer open. Uitbaatster Stephanie Carlu heeft met café De Vagant op de Botermarkt in Roeselare een tweede zaak en die opent maandag om 15 uur.

“Door de gezondheidstoestand van mijn man bleef de frietshop tijdens de coronacrisis dicht”, vertelt Stephanie, die al acht jaar The Corner uitbaat. “We moesten ook denken aan onze eigen gezondheid. Om besmetting thuis te voorkomen, was het dus niet aangewezen dat ik nog met andere mensen in contact kwam. De geruchten dat we zouden stoppen, kloppen dus helemaal niet. Mijn medewerkers en ik zijn gemotiveerd en binnenkort komen we met een aantal nieuwigheden voor de dag. In het café plaatsen we plexischermen om de afstandsregels te respecteren. We kunnen de klanten op een veilige manier ontvangen. Een extra troef is ook ons terras.” The Corner is doorlopend open van woensdag tot zondag van 10.30 tot 21 uur.

De Vagant wordt al 30 jaar uitgebaat door Martin Vanslambrouck. Het is een populair café in het nachtleven, maar is ook overdag open. “Martin werd ziek in december en toen ben ik in de zaak gestapt om hem te helpen”, legt Stephanie uit. “De Vagant kan rekenen op medewerkers met een hart voor de zaak. Vooral Gilles Demeulenaere is er het vaste gezicht. De maatregelen zijn een grote uitdaging, maar we zien het zitten. De Vagant zal elke dag open zijn , behalve op zondag.”