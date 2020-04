Bestelwagen negeert eenrichtingsverkeer en rijdt wielertoerist aan: “Mijn makker dacht dat ik dood was” Hans Verbeke Erik De Block

07 april 2020

20u38 6 Zonnebeke Drie gebroken nekwervels en een schouderbreuk. Die verwondingen heeft Nico Lefever (44) uit Langemark opgelopen nadat hij dinsdag in Beselare werd aangereden door een Franse bestelwagen. “Maar ik besef dat ik veel geluk heb gehad”, zegt hij vanop zijn ziekbed.

Als griffier bij de arbeidsrechtbank in Veurne is Nico Lefever nog aan de slag. “Gedeeltelijk van thuis uit”, legt hij uit. “Maandag was een drukke en lange dag, dinsdag ben ik vroeg opgestaan om te werken. Ik wilde rond 11 uur gaan fietsen met mijn vriend Davy Dury uit Ieper. Op een bepaald moment kwamen we vanuit de richting van de Nonnebossen via een pittig klimmetje naar het kruispunt aan café De Reutel in Beselare gereden. Daar wilden we rechtdoor rijden richting centrum. Links en voor ons was de weg vrij. Aan de rechterkant is de zichtbaarheid zo goed als nihil, maar omdat het een eenrichtingsstraat is, mag er eigenlijk niemand van die kant komen.”

Niet meer kunnen wegduiken

Maar uit het niets dook rechts toch plots een Franse bestelwagen op. “Davy reed rechts van me en kon nog net wegduiken, maar ik werd aangereden. Het gebeurde zo snel dat er geen tijd was om na te denken. Het volgende ogenblik lag ik op het asfalt. Davy vertelde me achteraf dat hij dacht dat ik dood was. Zelf weet ik niks meer van de eerste ogenblikken na het ongeval. Pas in de ziekenwagen kwam ik weer tot bewustzijn. Op weg naar het ziekenhuis hebben de ambulanciers nog assistentie gevraagd van een MUG-team omdat ik soms wegdraaide.”

Aan het ergste ontsnapt

Lefever houdt aan zijn ongeval tal van kneuzingen over, maar ook drie gebroken nekwervels, een bloeding aan een longvlies en een breuk aan zijn rechterschouder. “Die is nog te fel gezwollen, waardoor de dokter nog geen röntgenfoto’s kon maken. Het is afwachten of er een operatie volgt. Voor mijn nekwervels is dat niet nodig, maar ik zal wel een tijdje een halskraag moeten dragen.” Nico beseft dat hij veel geluk heeft gehad. “Meer dan die wielertoerist die vandaag in Dadizele om het leven is gekomen. Ik zal genezen en daar ben ik dankbaar voor”, besluit hij.