Bestelwagen brandt uit onder carport Hans Verbeke

13 augustus 2019

17u11 0 Zonnebeke In de Motebosstraat, een zijstraat van de N8 in de buurt van de Kia-concessie Delva, in Geluveld is dinsdag brand uitgebroken onder de carport van de familie Gabriels. Het vuur laaide zo hevig op dat struiken en bomen mee in vlammen opgingen. Door de warmte smolten ook de dakgoten bij de buren.

Marc Gabriels en Marie-Christine Santy waren rond 14 uur nog iets aan het eten toen hun buurman kwam aangelopen. “Hij riep dat er brand was”, zegt Marc. “Buiten zagen we grote vlammen en een enorme rookontwikkeling. Daar was niks meer tegen te beginnen.”

Bij aankomst van de brandweer laaiden de vlammen hoog op. Bomen en struiken naast de carport hadden toen ook al vuur gevat. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning van Marc en Marie-Christine. Bij de buren smolt wel de dakgoot door de warmte. Om de bestelwagen deftig te kunnen blussen, werd het voertuig met een lier aan een brandweerwagen uit de carport getrokken.

Raden naar de oorzaak

De brand lokte nogal wat nieuwsgierigen naar de Motebosstraat. Marc Gabriels stond een beetje wezenloos te kijken naar de ravage. “Dit hou je niet voor mogelijk”, schudt de man het hoofd. “De bestelwagen dateert van rond het jaar 2000, maar was best nog in orde. Deze voormiddag had ik er nog mee gereden en alles was normaal. Het is een raadsel hoe dit kon gebeuren.”