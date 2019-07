Beselareplaats krijgt wel degelijk nieuwe invulling, ook na geschrapte plannen projectontwikkelaar Erik De Block

04 juli 2019

10u26 0 Zonnebeke Burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980) heeft bevestigd dat Beselareplaats een nieuwe invulling krijgt. Het schepencollege van Zonnebeke had in april al besloten de lopende procedure met de plannen voor de vernieuwing van de Beselareplaats stop te zetten. Het bod van de projectontwikkelaar was te laag. “Eerlijk gezegd, ik ben blij dat we er vanaf zijn”, zegt de burgemeester horen. “Het bod was belachelijk laag.”

Het schepencollege wilde het oud-gemeentehuis, de oude pastorij, de hoekwoning op Beselareplaats, een woning in de Wervikstraat en bouwgrond in de Warden Oomlaan verkopen aan een projectontwikkelaar. Hiervoor schreef de gemeente een promotieopdracht uit. Er werden twee offertes ingediend. Een projectontwikkelaar wilde er vier woonblokken realiseren, goed voor 37 woningen, 38 ondergrondse en twaalf bovengrondse parkeerplaatsen. Het bod was alvast in schril contrast met wat de gemeente vooropgesteld had. De projectontwikkelaar deed een bod van 705.000 euro, met bijkomende aftrek van de 300.000 euro kosten voor de aanleg van het openbaar park. De gemeente wilde minstens een miljoen euro.

Die plannen gaan dus niet door. “De bouwgrond in de Warden Oomlaan willen we apart verkopen. Het pand in de Wervikstraat en de hoekwoning op Beselareplaats zijn een bundel”, legt Sioen uit. “We hopen dat deze vierhonderdduizend en driehonderdduizend euro opleveren. Het oud-gemeentehuis en de oude pastorij gaan we proberen te verkopen en laten ontwerpen op maat van Beselare.”