Beselare en Geluveld krijgen twee extra busverbindingen naar Ieper





Erik De Block

24 mei 2020

10u54 0 Zonnebeke De gemeente Zonnebeke sloot een samenwerkingsovereenkomst met vervoermaatschappij De Lijn. Er komt een extra busverbinding tussen Beselare en Ieper, met een halte in Geluveld. Het gaat om een proefperiode voor één jaar.

“We willen de bereikbaarheid van Beselare versterken”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980). “Beselare beschikt nu immers enkel over schoolvervoer. Er komen op weekdagen van aan de kerk in Beselare om 9.49 uur en 13.49 uur twee bijkomende ritten naar Ieper. Omgekeerd starten om 9.14 uur en 13.14 uur ook twee ritten van aan het station van Ieper richting Beselare. Inwoners uit Beselare die nu in de voormiddag met de bus naar Ieper willen, moet al vroeg mee met de schoolbus.

Deze nieuwe ritten dragen bij tot de verhoogde mobiliteit voor de inwoners van Beselare maar ook voor de inwoners van Geluveld. Er komt een nieuwe halte op de marktplaats van Geluveld. “De kostprijs voor de gemeentelijke tussenkomst wordt geraamd op iets minder dan 25.000 euro per jaar, een bedrag dat niet opweegt tegen het verhogen van de mobiliteit voor onze inwoners”, aldus de schepen. “We hopen dat de nieuwe buslijn kan starten in september. Bedoeling is ook om de mensen te motiveren gebruik te maken van het openbaar vervoer. Nu nemen er in Beselare een heel beperkt aantal mensen de bus.”

Fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) vindt de prijs die de gemeente betaalt te duur. “Het was beter geweest om voor dat beperkte aantal mensen enkele alternatieven te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld een taxidienst”, geeft hij aan.