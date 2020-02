Automobiliste met auto over kop en in gracht LSI

07 februari 2020

15u55

Bron: LSI 0 Zonnebeke Langs de Zandvoordestraat in Geluveld (Zonnebeke) is vrijdag kort na het middaguur een 27-jarige automobiliste met haar wagen over kop gegaan en in de gracht beland.

Om een nog onduidelijke reden verloor D.S., die rond 12.15 uur in de richting van Zandvoorde (Zonnebeke) reed, de controle over het stuur van haar wagen. Ze ging over de kop en belandde ondersteboven in de gracht aan de rechterkant van de weg. De vrouw uit Zonnebeke kon zelf uit het voertuig kruipen en raakte slechts lichtgewond. Ze legde een negatieve ademtest af en had dus niet gedronken.