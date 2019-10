Auto en vrachtwagen botsen: één bestuurder (22) lichtgewond VHS

09 oktober 2019

Op de A19 in Beselare, in de richting van Ieper, gebeurde woensdagvoormiddag een ongeval. Een Volkswagen Lupo, botste er achter op een vrachtwagen met bouwstoffen. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. Het regende wel behoorlijk stevig op het moment van de aanrijding. Door de klap tolde de Volkswagen Lupo in het rond. Het voertuig kwam tot stilstand op de linkerrijstrook. Bestuurder C.B. (22) uit Langemark liep lichte verwondingen op en werd voor verzorging naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht. Het ongeval veroorzaakte een tijdlang verkeershinder in de richting van Ieper.