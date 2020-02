Auto brandt uit langs Menenstraat VHS

04 februari 2020

15u34 0 Zonnebeke Franky P. uit Geluveld zag dinsdagvoormiddag zijn auto in vlammen opgaan. De man bleef ongedeerd.

Toen de man in z’n eigen woonplaats met zijn Mercedes langs de Menenstraat uit de richting van Ieper kwam gereden, werd zijn aandacht getrokken door enkele tegenliggers die flitsten met hun grootlichten. Ongeveer op hetzelfde moment merkte hij dat er rook ontsnapte van onder zijn motorkap. Hij besloot wijselijk het voertuig snel aan de kant te zetten en uit te stappen. De wagen kwam tot stilstand schuin tegenover autohandel Peter, waar Franky P. de auto destijds kocht. In geen tijd stond de Mercedes in lichterlaaie.

Brandende diesel stroomt weg

Een politiepatrouille was voor de brandweer ter plaatse. Samen met enkele passanten probeerden de agenten de vlammen enigszins te controleren. Gelekte dieselbrandstof die wegvloeide in de richting van een houten omheining, had intussen ook vuur gevat. Overslag kon echter vermeden worden. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de situatie snel onder controle. “Ik snap niet hoe dit kon gebeuren”, zegt de aangeslagen automobilist. “Het ging zo snel, ik had niet eens meer de tijd om nog iets uit mijn wagen te halen.” Door de autobrand was er een hele tijd alleen maar beurtelings verkeer mogelijk in de Menenstraat.